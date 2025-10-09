Омский священник назвал женщин виновницами преступлений, которые совершают мужчины
В Омске священник Михаил Швалагин назвал женщин виновницами преступлений, которые совершают мужчины, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Он выступил с обращением к прихожанам. В частности, он указал, что люди страдают из-за женщин. «Сколько делается преступлений из-за тех, которые много хотят», — заявил священнослужитель.
В соцсетях данное высказывание восприняли неоднозначно. После этого Швалагин пояснил, что речь идёт о частных случаях.
Говоря о возможных причинах такого поведения, Швалагин отметил, что женщины зачастую более практичны, чем мужчины, и смотрят на своего партнёра именно с этой стороны. Однако в силу эмоциональности по своей природе, им бывает сложно бороться со страстями.
Ранее священник рассказал, как нейросети помогают в написании проповеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
