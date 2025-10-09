УК предложено штрафовать до полумиллиона рублей за недопуск операторов связи в дома

Соответствующий проект закона рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Однако, как считают эксперты, крупные штрафы не смогут полностью избавиться от проблемы, но способны минимизировать её.

Как заявил член Совфеда Олег Голов, остро проблема проявляется в работе с крупными застройщиками, у которых есть собственные аффилированные операторы связи.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь указал, что случаи, когда жителям, особенно в новостройках, доступен только один интернет-провайдер, связанный с застройщиком, нередки. По его словам, некоторые операторы до сих пор не расторгли договоры с управляющими компаниями и продолжают строить диалог на их условиях. А те, в свою очередь, продолжают ставить различные препоны другим операторам связи, следующим требованиям закона.

При этом с весны 2024 года действует упрощенный порядок, благодаря которому для захода оператора в здание больше не требуется решение общего собрания жильцов.

Многие жильцы многоквартирных домов по-прежнему сталкиваются с невозможностью выбора интернет-провайдера, оперативные обращения в прокуратуру могут повлиять на ситуацию, но это еще не спасательный круг. Об этом в разговоре с НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

