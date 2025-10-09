Россияне в четыре раза чаще берут микрозаймы, так как банки массово отказывают в кредитах
В России средняя сумма микрозайма увеличилась до 20 тыс. 900 руб., а сроки их погашения увеличились до 12 месяцев, сообщает Telegram-канал Readovka.
За год количество обращений к микрофинансовым организациям выросло в четыре раза. Причина тому — отказы по потребительским кредитам, которые сейчас достигают 75%. Это подталкивает россиян обращаться к МФО. Если банки избегают рисковых клиентов, то микрофинансовые организации охотно выдают деньги, не обращая внимания на кредитную историю.
Чаще всего микрозайм берут люди, находящиеся в трудном материальном положении — около 10% населения.
Ранее стало известно, что с 2026 года граждане России не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях одновременно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне в четыре раза чаще берут микрозаймы, так как банки массово отказывают в кредитах
- СМИ: Аномальное поведение птиц говорит о приближении апокалипсиса
- УК предложено штрафовать до полумиллиона рублей за недопуск операторов связи в дома
- Юрист: Идея о платежах безработных за полисы ОМС – неприемлема
- Более 50 российских авиакомпаний ждут масштабные проверки
- Омский священник назвал женщин виновницами преступлений, которые совершают мужчины
- СМИ: В Питере уволили воспитательницу, у которой дочь мигрантки украла украшения
- СМИ: Пугачёву отключили от российской системы ОМС
- Трамп: Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Газе
- Экс-зампреда Верховного суда Момотова обвинили в «крышевании» проституции и неуплате налогов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru