Россияне в четыре раза чаще берут микрозаймы, так как банки массово отказывают в кредитах

В России средняя сумма микрозайма увеличилась до 20 тыс. 900 руб., а сроки их погашения увеличились до 12 месяцев, сообщает Telegram-канал Readovka.

Дальнейшее регулирование рынка микрозаймов назвали излишним

За год количество обращений к микрофинансовым организациям выросло в четыре раза. Причина тому — отказы по потребительским кредитам, которые сейчас достигают 75%. Это подталкивает россиян обращаться к МФО. Если банки избегают рисковых клиентов, то микрофинансовые организации охотно выдают деньги, не обращая внимания на кредитную историю.

Чаще всего микрозайм берут люди, находящиеся в трудном материальном положении — около 10% населения.

Ранее стало известно, что с 2026 года граждане России не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях одновременно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

