СМИ: Прощание с композитором Щедриным пройдет в узком кругу

Церемония прощания с российским композитором Родионом Щедриным состоится в узком кругу его близких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря Международного фонда им. Плисецкой и Щедрина Леонида Пелешева.

При этом, по его словам, точная дата и место траурного мероприятия пока не определены. Пелешев уточнил, что дополнительная информация о церемонии может стать известна уже на следующей неделе.