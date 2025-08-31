СМИ: Прощание с композитором Щедриным пройдет в узком кругу
Церемония прощания с российским композитором Родионом Щедриным состоится в узком кругу его близких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря Международного фонда им. Плисецкой и Щедрина Леонида Пелешева.
При этом, по его словам, точная дата и место траурного мероприятия пока не определены. Пелешев уточнил, что дополнительная информация о церемонии может стать известна уже на следующей неделе.
Народный артист СССР Родион Щедрин ушел из жизни в Германии в ночь на 29 августа 2025 года. Композитору было 92 года. Известно, что его тело кремируют. Согласно завещанию Щедрина, его прах вместе с прахом его супруги Майи Плисецкой развеют над Россией. Прима балета Большого театра скончалась в 2015 году в возрасте 89 лет в Мюнхене. Ее прах пока так и не был захоронен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее народный артист России, художественный руководитель Московской государственной академической филармонии, пианист Александр Чайковский в интервью НСН рассказал, что Родион Щедрин был «колоссальным композитором», музыка которого останется в веках наряду с произведениями великих авторов.
