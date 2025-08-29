Умер композитор Родион Щедрин

Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщил Большой театр в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», - указано в сообщении.

В театре назвали композитора уникальным явлением и эпохой в жизни музыкальной культуры мира, напомнив, что произведения Щедрина с успехом исполняются на крупнейших мировых сценах.

Родион Щедрин родился в Москве в 1932 году в семье музыкантов, учился в столичной Центральной музыкальной школе и Московском хоровом училище, позднее окончил с отличием Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского. Музыкант выступал, исполняя собственные произведения как пианист, вел преподавательскую деятельность, долгое время возглавлял Союз композиторов. Щедрин написал семь опер, пять балетов, множество симфоний, концертов и других музыкальных произведений. С 1958 года композитор был женат на балерине Майе Плисецкой, которая ушла из жизни в 2015 году.

Ранее в возрасте 75 лет умер итальянский композитор, дирижер и продюсер Чельсо Валли


