Европа и беглая оппозиция готовит военную атаку на Белоруссию с целью свержения власти. Такой сценарий посчитал реальным белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в беседе с НСН.



На территории стран Евросоюза политические противники белорусских властей готовят «так называемую освободительную армию» для захвата власти в республике. Об этом заявил первый зампредседателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе. Утверждается, что ее численность составит 9 –15 тысяч человек, а основу могут составить незаконные вооруженные формирования из Польши, Литвы и Украины. Слова Теребова приводит РБК. Дзермант считает, что они могут атаковать страну в любой момент.