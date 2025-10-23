Жителей Белоруссии предупредили о готовящемся нападении из Европы
Риторика Евросоюза становится все более агрессивной по отношению к Минску, заявил НСН Алексей Дзермант.
Европа и беглая оппозиция готовит военную атаку на Белоруссию с целью свержения власти. Такой сценарий посчитал реальным белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в беседе с НСН.
На территории стран Евросоюза политические противники белорусских властей готовят «так называемую освободительную армию» для захвата власти в республике. Об этом заявил первый зампредседателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов на Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе. Утверждается, что ее численность составит 9 –15 тысяч человек, а основу могут составить незаконные вооруженные формирования из Польши, Литвы и Украины. Слова Теребова приводит РБК. Дзермант считает, что они могут атаковать страну в любой момент.
«Такие заявления со стороны одного из руководителей белорусской спецслужбы заслуживают доверия и пристального внимания. У КГБ есть своя разведка на территории упомянутых стран, и я думаю, что эта информация идет оттуда и утверждается из надежных источников, иначе бы ее не озвучивали. Планы по свержению власти в Белоруссии никуда не делись. Они становятся более агрессивными. Плюс недавно было заявление Тихановских в Европарламенте, где они, призывали руководство ЕС поддержать подобные инициативы. Такая армия может войти в страну под любым предлогом. Самое элементарное — провокация на границе якобы с участием мигрантов, которые пытаются попасть в Польшу. В ответ будет атака, а НАТОвские СМИ сообщат, что это белорусы возвращаются, но им мешают», — порассуждал он.
Ранее Дзермант рассказал НСН, что президент США Дональд Трамп предложит лидеру Белоруссии Александру Лукашенко на переговорах.
