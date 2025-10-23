Песков не стал комментировать ситуацию со встречей Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с возможной встречей российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

«США – противник»: Медведев оценил решение Трампа отменить встречу с Путиным

Отвечая на соответствующую просьбу журналиста кремлевского пула Александра Юнашева, Песков попросил «подождать».

«Подождите... Я надеюсь, что президент Владимир Путин найдёт возможность прокомментировать», - отметил представитель Кремля.

Ране Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

