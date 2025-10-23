Песков не стал комментировать ситуацию со встречей Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с возможной встречей российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».
Отвечая на соответствующую просьбу журналиста кремлевского пула Александра Юнашева, Песков попросил «подождать».
«Подождите... Я надеюсь, что президент Владимир Путин найдёт возможность прокомментировать», - отметил представитель Кремля.
Ране Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей Белоруссии предупредили о готовящемся нападении из Европы
- Астроном Петрукович: Взрывы на Солнце будут происходить еще два-три года
- Путин заявил, что встреча с Трампом в Венгрии «переносится»
- «Стакан кефира на ужин»: Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ
- Путин: Россия создаст суверенный ИИ
- Песков не стал комментировать ситуацию со встречей Путина и Трампа
- «Становлюсь алмазом!»: Светлана Сурганова о новом альбоме и уральских сюрпризах
- Путин предложил в 2027 году провести в РФ «Год географии»
- Актеру Борису Щербакову сделали операцию на сердце
- «Форум свободной России» признали террористической и экстремистской организацией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru