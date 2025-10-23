Путин предложил в 2027 году провести в РФ «Год географии»
Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2027 год в России «Годом географии». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Выступая на заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО), он дал правительству поручение проработать данную возможность, «с учётом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки».
«Главным событием этого года может стать не только закрепление новых карт РФ, но и прикладное значение будет иметь музей географии», - указал глава государства.
Ранее география была включена в разработанный Минпросвещения РФ список обязательных предметов для школ на 2026/27 учебный год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru