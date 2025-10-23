Путин заявил, что встреча с Трампом в Венгрии «переносится»

Предложение о встрече на высшем уровне в Венгрии было сделано американской стороной Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«США – противник»: Медведев оценил решение Трампа отменить встречу с Путиным

Комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште, он указал, что встреча «скорее, переносится».

Также глава государства отметил, что было бы ошибкой подойти к такому мероприятию без подготовки, добавив, что Москва всегда выступала за продолжение диалога.

Ранее Трамп заявил, что отменил готовившуюся встречу с Путиным в Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

