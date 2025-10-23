Путин заявил, что встреча с Трампом в Венгрии «переносится»
23 октября 202518:44
Предложение о встрече на высшем уровне в Венгрии было сделано американской стороной Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште, он указал, что встреча «скорее, переносится».
Также глава государства отметил, что было бы ошибкой подойти к такому мероприятию без подготовки, добавив, что Москва всегда выступала за продолжение диалога.
Ранее Трамп заявил, что отменил готовившуюся встречу с Путиным в Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
