Путин: Россия создаст суверенный ИИ

Выступая на съезде Русского географического общества (РГО), он указал, что Россия сможет это сделать «только опираясь на свои культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности».

«Мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит к технологической и мировоззренческой зависимости», — почеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о планах активного внедрения искусственного интеллекта в разработку перспективных вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

