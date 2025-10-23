Путин: Россия создаст суверенный ИИ
Россия создаст суверенные модели искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на съезде Русского географического общества (РГО), он указал, что Россия сможет это сделать «только опираясь на свои культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности».
«Мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит к технологической и мировоззренческой зависимости», — почеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил о планах активного внедрения искусственного интеллекта в разработку перспективных вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей Белоруссии предупредили о готовящемся нападении из Европы
- Астроном Петрукович: Взрывы на Солнце будут происходить еще два-три года
- Путин заявил, что встреча с Трампом в Венгрии «переносится»
- «Стакан кефира на ужин»: Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ
- Путин: Россия создаст суверенный ИИ
- Песков не стал комментировать ситуацию со встречей Путина и Трампа
- «Становлюсь алмазом!»: Светлана Сурганова о новом альбоме и уральских сюрпризах
- Путин предложил в 2027 году провести в РФ «Год географии»
- Актеру Борису Щербакову сделали операцию на сердце
- «Форум свободной России» признали террористической и экстремистской организацией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru