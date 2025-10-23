«Становлюсь алмазом!»: Светлана Сурганова о новом альбоме и уральских сюрпризах
Челябинск первым увидит «ограненный алмаз», сказала в эфире НСН Светлана Сурганова, похвалив творчество Цыпкина с Гришковцом и объяснив, почему Пушкин-рэпер – это хорошо.
Музыка: Юл и алмаз
Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью НСН рассказала о новом альбоме, отношении к модным драматургам и вольным интерпретациям классики, а также объяснила, почему все дороги ведут на Урал.
***
Ближайший уикенд будет насыщен интересными рок-концертами. Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Питере, «Ленинград» даст сразу два концерта в Воронеже, «Чайф» выступит в Уфе, «Звери» - в Орле, «КняZz» – в Новокузнецке, а московскую публику зажгут «Моральный кодекс» и «Пневмослон».
Ну а Светлана Сурганова рассказала о новом альбоме под названием «Здравствуй», который выйдет в ближайшие дни.
«Это альбом песен Юла Абрамова. Его песни мы исполняем уже много лет. Некоторые из них, семь песен, были опубликованы в разных альбомах разных лет коллектива «Сурганова и оркестр». К сожалению, Юл прожил совсем недолгую жизнь, его в 30 лет не стало, и вот уже 20 лет, как его нет. Мы решили создать пластинку из тех песен, которые мы еще не успели аранжировать и озвучить. Основа альбома «Здравствуй» - ранее не опубликованные и не исполнявшиеся нами песни Юла Абрамова. Это номерной альбом, туда войдут 11 треков», - отметила певица.
Сурганова также объяснила, почему Челябинск, где она выступит в свой день рождения, 14 ноября, увидит «ограненный алмаз».
«Вообще сразу несколько своих дней рождения, даже, по-моему, 50-летие, я праздновала на концертах в Екатеринбурге. Ну вот тянет меня куда-то туда - на Урал, в Сибирь, в те края. Наверное, это связано с моими корнями. Моя мама родилась в Свердловске, бабушка заканчивала медицинский университет в Уфе. Все это неспроста, волею судеб. Кстати, классическая огранка алмаза - 57 граней, а мне исполняется 57 лет, то есть я становлюсь алмазом, а Челябинск увидит его первым», - подчеркнула она.
Театр: Безруков и принцесса
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль с Сергеем Безруковым «Хулиган. Исповедь» в Губернском театре, «Плохие хорошие» в Театре имени Пушкина и мюзикл «Первое свидание» в МДМ.
Театралы Петербурга активнее всего скупали билеты на «Женитьбу» и «Джаз в прозе», а Светлана Сурганова рекомендовала всем «Микротеатр» Маргариты Бычковой в городе на Неве.
«У меня очарование последних недель - это посещение спектаклей «Микротеатра», где служат молодые, замечательные актеры, студенты, выпускники нашего замечательного друга, заслуженной артистки России Маргариты Бычковой. У них в репертуаре есть несколько спектаклей. Отмечу спектакль по пьесам Бориса Васильева «Завтра была война» и «А зори здесь тихие» под названием «Девочки». Они сделали его к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, невероятной силы спектакль! Еще мне очень понравился спектакль «Маленькая принцесса». Это совершенно сказочная история про девочку, которая приехала из Индии и окунулась во взрослую жизнь. Это спектакль, продирающий до слез, и то, как ребята играют, достойно высших похвал» - посоветовала Сурганова.
Она также похвалила современных модных драматургов Александра Цыпкина и Евгения Гришковца.
«Ситуативно это здорово, это хорошо. Это какая-то рефлексия современности, актуальности, прекрасная живая речь и у Цыпкина, и у Гришковца. Судить о том, насколько это задержится и станет ли классикой, наверное, рано, но то, что люди ходят на их выступления и находят свое отдохновение, подтверждение своим мыслям, переживаниям, это здорово. Я даже когда-то принимала участие в первых «БеспринцЫпных чтениях» Цыпкина, когда у него только-только появилась эта идея и были первый опыты чтения с разными медийными персонажами. Я была на стартапе», - отметила лидер группы «Сурганова и Оркестр».
Кино: Алиса, Горыныч и Пушкин
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня и порадует зрителей сразу двумя громкими премьерами. Это сказка «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд в главной роли и фэнтези «Горыныч» с Александром Петровым.
По мнению экспертов, они могут бросить вызов самым успешным фильмам 2025-го года, в числе которых «Пророк» с читающим рэп Пушкиным.
Светлана Сурганова отметила, что ее не смутил такой образ великого поэта, как и стендап-комик, сыгравший «Лермонтова» в недавно вышедшем одноименном фильме.
«Я с удовольствием посмотрела и «Онегина», и «Пророка», и «Мастера и Маргариту», «Лермонтова» пока не удалось. У меня очень хорошее впечатление. Во-первых, то, что кинематограф обращается к этим именам и произведениям - это уже хорошо. Попытка адаптировать это для восприятия молодежи, молодой Пушкин, читающий рэп – мне это показалось прикольным. Я понимаю, многие критики могут это осудить, но это хорошо, как прием привлечения внимания. Стендапер в роли Лермонтова? Если это талантливо, живо и повысит интерес к произведениям Михаила Юрьевича, почему нет? Все хорошо, что работает на имя, а дальше уже другой вопрос, на каком это уровне и какой глубины будут погружения в материалы этих великих поэтов. Но то, что лишний раз обратили внимание на этих творцов - это правильно», - заключила собеседница НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
