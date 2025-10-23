1

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью НСН рассказала о новом альбоме, отношении к модным драматургам и вольным интерпретациям классики, а также объяснила, почему все дороги ведут на Урал.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

Ближайший уикенд будет насыщен интересными рок-концертами. Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Питере, «Ленинград» даст сразу два концерта в Воронеже, «Чайф» выступит в Уфе, «Звери» - в Орле, «КняZz» – в Новокузнецке, а московскую публику зажгут «Моральный кодекс» и «Пневмослон».

Ну а Светлана Сурганова рассказала о новом альбоме под названием «Здравствуй», который выйдет в ближайшие дни.

«Это альбом песен Юла Абрамова. Его песни мы исполняем уже много лет. Некоторые из них, семь песен, были опубликованы в разных альбомах разных лет коллектива «Сурганова и оркестр». К сожалению, Юл прожил совсем недолгую жизнь, его в 30 лет не стало, и вот уже 20 лет, как его нет. Мы решили создать пластинку из тех песен, которые мы еще не успели аранжировать и озвучить. Основа альбома «Здравствуй» - ранее не опубликованные и не исполнявшиеся нами песни Юла Абрамова. Это номерной альбом, туда войдут 11 треков», - отметила певица.

Сурганова также объяснила, почему Челябинск, где она выступит в свой день рождения, 14 ноября, увидит «ограненный алмаз».

«Вообще сразу несколько своих дней рождения, даже, по-моему, 50-летие, я праздновала на концертах в Екатеринбурге. Ну вот тянет меня куда-то туда - на Урал, в Сибирь, в те края. Наверное, это связано с моими корнями. Моя мама родилась в Свердловске, бабушка заканчивала медицинский университет в Уфе. Все это неспроста, волею судеб. Кстати, классическая огранка алмаза - 57 граней, а мне исполняется 57 лет, то есть я становлюсь алмазом, а Челябинск увидит его первым», - подчеркнула она.

