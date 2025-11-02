СМИ: WhatsApp вслед за Telegram добавил вход по почте для россиян

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) вслед за Telegram начал массово предлагать российским пользователям привязать электронную почту для входа или восстановления аккаунта. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

Telegram ввел вход по электронной почте для российских пользователей

Уведомление с соответствующим предложением появляется над списком чатов у пользователей из России.

По информации источника в сфере информационной безопасности, мессенджеры активизировали продвижение этой функции после требований к российским операторам связи ограничить отправку SMS и звонков новым пользователям при регистрации.

Ранее Telegram ввел вход по электронной почте для российских пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

