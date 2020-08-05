Рост заражений коронавирусом в Турции не угрожает российским туристам
Источник в турсфере рассказал НСН, как повлияет рост случаев заболевания коронавирусом в Турции на туристическую отрасль.
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter рассказал о росте числа случаев заражения коронавирусом. По его данным, 4 августа было зарегистрировано 1083 случая, умерло 18 человек, а днем ранее – 995 случаев и 19 умерших.
Источник в турсфере в беседе с НСН обратил внимание на преувеличенный характер подачи информации российскими СМИ.
«Там пока нет наших туристов, мы только 10 августа туда летим. (С 1 августа - прим. НСН) разрешено летать в Стамбул, а рейсов на курортные направления нет пока. Ведь, если более детально разбирать то, что написал министр у себя в Twitter, а не из средств массовой информации, то понятно, что речь идет про восток Турции - то есть к туризму это вообще никакого отношения не имеет сейчас», - пояснил свою позицию источник НСН.
Министр Коджа отметил, что «впервые за последнее время настолько очевидна разница за два дня» по заболевшим COVID-19. Всего же, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции зарегистрировано порядка 234,9 тыс случаев коронавируса, летальный исход – 5,7 тыс человек, выздоровели более 218,4 тыс человек.
Ранее НСН сообщала, что первые отдыхающие из России прилетели в Турцию после возобновления авиасообщения без каких-либо трудностей. Пока доступны туры только в Стамбул и Анкару. Использовать, например. Стамбул, в качестве транзитной точки по пути на другие курорты они не предлагают. Считается, что такого рода путёвки не имели бы достаточного спроса в связи со скорым открытием прямого авиасообщения с рядом курортных зон Турции.
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