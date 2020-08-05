Рост заражений коронавирусом в Турции не угрожает российским туристам

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter рассказал о росте числа случаев заражения коронавирусом. По его данным, 4 августа было зарегистрировано 1083 случая, умерло 18 человек, а днем ранее – 995 случаев и 19 умерших.

Источник в турсфере в беседе с НСН обратил внимание на преувеличенный характер подачи информации российскими СМИ.

«Там пока нет наших туристов, мы только 10 августа туда летим. (С 1 августа - прим. НСН) разрешено летать в Стамбул, а рейсов на курортные направления нет пока. Ведь, если более детально разбирать то, что написал министр у себя в Twitter, а не из средств массовой информации, то понятно, что речь идет про восток Турции - то есть к туризму это вообще никакого отношения не имеет сейчас», - пояснил свою позицию источник НСН.