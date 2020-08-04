Первые туристы из РФ приехали в Турцию без приключений
Первые отдыхающие из России прилетели в Турцию после возобновления авиасообщения без каких-либо трудностей. Об этом информирует «Интерфакс-Туризм». Как сообщили порталу туроператоры, никого из вновь прибывших не отправили в госпиталь или обсерватор для подозрительных по коронавирусу.
Пока доступны туры только в Стамбул и Анкару. Туркомпании продают их как отдельный самостоятельный продукт. Использовать, например. Стамбул, в качестве транзитной точки по пути на другие курорты они не предлагают.
По оценке туроператоров, такого рода путёвки не имели бы достаточного спроса в связи со скорым открытием прямого авиасообщения с рядом курортных зон Турции.
Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа к двум турецким городам добавятся еще три курорта - Анталья, Даламан и Бодрум.
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