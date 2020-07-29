«Хило будут выглядеть». Депутат о странах ЕС без русских туристов
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что туристическим странам придется тяжело без россиян.
Страны Евросоюза остаются закрытыми для российских туристов. ЕС не откроет границы с Россией как минимум до середины августа.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН отметил, что странам, которые живут за счет отчислений туристического бизнеса, придется худо без россиян и их щедрости.
«Мне это решение непонятно. По международным данным, мы находимся на 11-м месте по эпидемиологической обстановке. На первых местах США и Бразилия, и нас наравне с ними не пускают в Европу. Я думаю, без наших щедрых трат, которые русские туристы себе позволяют, страны, которые живут за счет отчислений от туристического бизнеса, серьезно могут пострадать. Поэтому, ребят, передумайте. Без русских туристов вы будете хило выглядеть», — прокомментировал он.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН призвала россиян оформлять страховку от коронавируса в случае выезда за границу. В ближайшее время для наших туристов границы откроют Турция, Танзания и Великобритания.
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