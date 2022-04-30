СМИ: Представители ООН и Красного Креста пытаются эвакуировать мирных граждан с «Азовстали»
Попытки эвакуировать мирных граждан с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе предпринимают представители ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин.
Автобусы для эвакуации людей прибыли в село Безыменное. Отсюда они отправятся в сопровождении оперативно-спасательной службы из Запорожья, прибывшей в Мариуполь вместе с конвоем ООН.
В автоколонне 20 автобусов, в каждом из них по 30 мест, пишут «Известия».
Накануне боец сил Донецкой Народной Республики с позывным «Зверь» рассказал, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь».
По данным репортера российского телеканала Россия-24, на территории предприятия, блокированного российскими военными, остаются более 70 мирных жителей.
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