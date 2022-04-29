Семья из трёх человек вышла с «Азовстали» в Мариуполе

Завод «Азовсталь» в Мариуполе смогли покинуть три человека – члены одной семьи. Они вышли через гуманитарный коридор, утверждает телеканал «Россия-24».

Согласно этой информации, мужчина из этой тройки работал мастером на заводе и хорошо знал его территорию. По словам украинца, они не дождались никакой помощи от украинских военных, заблокированных на «Азовстале». Только один силовик принёс гражданским крупу и макароны.

По сведениями репортёра российского телеканала, на территории предприятия, блокированного российскими военными, остаются более 70 мирных жителей.

