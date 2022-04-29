Семья из трёх человек вышла с «Азовстали» в Мариуполе
Завод «Азовсталь» в Мариуполе смогли покинуть три человека – члены одной семьи. Они вышли через гуманитарный коридор, утверждает телеканал «Россия-24».
Согласно этой информации, мужчина из этой тройки работал мастером на заводе и хорошо знал его территорию. По словам украинца, они не дождались никакой помощи от украинских военных, заблокированных на «Азовстале». Только один силовик принёс гражданским крупу и макароны.
По сведениями репортёра российского телеканала, на территории предприятия, блокированного российскими военными, остаются более 70 мирных жителей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- Семья из трёх человек вышла с «Азовстали» в Мариуполе
- Авиация РФ уничтожила за день 38 объектов на Украине
- Захарова пригрозила «отправить домой» сотрудников телекомпаний CNN и ВВС
- Захарову удивила идея посла Израиля о переименовании улиц Киева
- Уголовное дело открыто после взрыва на заводе в Кургане
- Пентагон направит на Украину боевые дроны и гаубицы
- Производитель мармеладных конфет Haribo приостанавливает продажи в России
- Естественная убыль населения РФ с начал года выросла до 264,3 тысяч человек
- Более 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула
- УДОвлетворительно: Что будет с Улюкаевым после досрочного освобождения из колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru