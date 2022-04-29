Покинувшего «Азовсталь» по гумкоридору заподозрили в нацизме

В социальных сетях идёт бурное обсуждение появившихся фотографий мужчины, который оказался среди трёх человек из одной семьи, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. На снимках, сделанных ранее, украинец позирует со вскинутой в нацистском приветствии рукой и немецким крестом на груди.

Комментаторы не исключают, что он может быть связан с националистическими украинскими формированиями. Есть информация, что он занимал должность коменданта «Азовстали». На одном из фото на его рукаве есть надпись «каждому своё». Такая же висела над входом в концлагерь Бухенвальд.

Семья из трёх человек вышла с «Азовстали» в Мариуполе

Ранее сегодня телеканал «Россия-24» показал репортаж о том, как завод «Азовсталь» смогли покинуть три члена одной семьи через гуманитарный коридор, в том числе, этот гражданин. По версии корреспондента, мужчина работал мастером на предприятии и хорошо знал его территорию.

Между тем, супруга мужчины — Наталья Савина — на некоторых фотографиях позирует в военной форме и с оружием с бывшим лидером «Правого сектора», запрещённого в России Ярошем. Кроме того, её фото выдаётся в Google по запросу «снайперша Украина».

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Фото: Соцсети
ТЕГИ:УкраинаМариупольНацизм
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