Автор полагает, что позиция венгерского президента Виктора Орбана – это «более унизительный сценарий для ЕС», чем «выпрашивание газа» у России.

При этом автор утверждает, «что Будапешт просто честен там, где другие нет».

«Германия делает всё возможное, чтобы получить больше газа из России по трубопроводу «Северный поток», несмотря на предыдущие заявления канцлера Олафа Шольца о том, что «партнёрство с путинской агрессивной империалистической Россией немыслимо», — отмечает журналист.

Он также напоминает, что Венгрия высказывалась против введения антироссийских санкций как меры воздействия на Россию из-за начала спецоперации РФ на Украине. Белград считает, что энергетическая зависимость ЕС от Москвы «сделает такого рода лицемерие неизбежным».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в городе Бэиле-Тушнад в Румынии заявил, что западные санкции не пошатнули Россию, хотя в Европе уже сменились правительства четырех стран, сообщает РИА Новости.

