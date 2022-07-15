Орбан: Экономика Европы выстрелила себе в легкие

«Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается», — цитирует политика РИА Новости.

Орбан прогнозирует экономический спад в Европе в ближайшие месяцы. По словам венгерского премьера, из-за комбинированного эффекта от санкционной политики и украинского конфликта экономика региона начинает сжиматься.

Ранее вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил, что Европа заплатит большую цену за санкции против России, напоминает Ura.ru. Политик отметил, что грядущая зима может стать для региона «самой суровой за последние 40-50-60 лет».

