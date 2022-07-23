Премьер Венгрии: Санкции не пошатнули Россию

Западные санкции не пошатнули Россию, хотя в Европе уже сменились правительства четырех стран. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в городе Бэиле-Тушнад в Румынии, сообщает РИА Новости.

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«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырёх колесах... Санкции не пошатнули Москву», — приводит его слова RT.

Орбан считает, что Европа оказалась в экономической и политической беде, в результате ее оказались правительства Британии, Болгарии, Италии и Эстонии.

По мнению венгерского премьера, Европа требуется новая стратегия для решения проблемы украинского кризиса. Ее целью должен стать «мир и формулирование хорошего предложения о мире».

«Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», — цитирует Орбана Газета.ru.

При этом Орбан не питает иллюзий, что Венгрия сможет повлиять на западных соседей.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН заявил, что Евросоюз может пересмотреть ряд санкций ближе к началу отопительного сезона, «откат» ограничений уже начался.

«Каждый новый пакет санкций все более беззубый, потому что фантазии не хватает, что можно придумать. Сейчас идет некий обратный откат по санкциям, с физических лиц начали снимать после решения судов, в частных моментах, касательно продовольствия и так далее – начали понимать, потому что санкции могут влиять на тех, кто их вводит. Они могут пересмотреть свои решения по нефти и нефтепродуктам ближе к началу отопительного сезона», - отметил он.

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ФОТО: flickr/European People's Party
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