Премьер Венгрии: Санкции не пошатнули Россию

«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырёх колесах... Санкции не пошатнули Москву», — приводит его слова RT.

Орбан считает, что Европа оказалась в экономической и политической беде, в результате ее оказались правительства Британии, Болгарии, Италии и Эстонии.

По мнению венгерского премьера, Европа требуется новая стратегия для решения проблемы украинского кризиса. Ее целью должен стать «мир и формулирование хорошего предложения о мире».

«Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», — цитирует Орбана Газета.ru.

При этом Орбан не питает иллюзий, что Венгрия сможет повлиять на западных соседей.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН заявил, что Евросоюз может пересмотреть ряд санкций ближе к началу отопительного сезона, «откат» ограничений уже начался.

«Каждый новый пакет санкций все более беззубый, потому что фантазии не хватает, что можно придумать. Сейчас идет некий обратный откат по санкциям, с физических лиц начали снимать после решения судов, в частных моментах, касательно продовольствия и так далее – начали понимать, потому что санкции могут влиять на тех, кто их вводит. Они могут пересмотреть свои решения по нефти и нефтепродуктам ближе к началу отопительного сезона», - отметил он.

