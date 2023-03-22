СМИ: Поставки шампанского из Турции в Россию выросли на 182% за год

Агентство отмечает, что такой всплеск совпадает с увеличением на 120% покупок напитков из Франции. Однако производители отметили, что прямой экспорт может осложниться из-за логистики и роста цен.

В прошлом году экспорт французского шампанского в Объединенные Арабские Эмираты вырос на 75%, в то время как поток российских туристов в Эмираты и Турцию увеличился на 120%, сообщает объединение отрасли Comite Champagne. Trade Data Monitor предполагает, что многие покупатели вина в стране могут переэкспортировать его в Россию.

Ранее сообщалось, что в России на 15,5% выросли продажи слабоалкогольных напитков.

