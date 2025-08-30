РАН: Область Солнца 4197 развернулась к Земле и представляет опасность для планеты

Активная область Солнца 4197 вышла на центральный солнечный меридиан и представляет опасность для Земли. Об этом говорится в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Опасность уже назвали наибольшей в ближайшие двое суток за всю историю существования. Отмечается, что в каталогах активная область получила категорию Beta-Gamma-Delta, то есть достигла высшего уровня размера и сложности. Тогда как днем ранее этот центр имел категорию Beta-Gamma.

ИКИ РАН: На Солнце почти исчезли пятна

В лаборатории уточнили, что, несмотря на большие запасы энергии, в настоящий момент в области не зафиксировано ни одной значимой вспышки. По данным источника, наблюдается только интенсивный разогрев окружающей короны, в результате чего ее тепловое излучение за последние несколько дней возросло до пяти раз.

Ранее астроном Владимир Сурдин в интервью НСН объяснил, что солнечные пятна могут спровоцировать на Земле магнитные бури, однако влияние солнечной активности на здоровье людей не доказано — ухудшение самочувствия вызывают скачки атмосферного давления.

