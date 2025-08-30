СМИ: В Тамбовской области при крушении легкомоторного самолета погиб человек

В Тамбовской области в Бондарском районе потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает Тelegram-канал «112».

По данным источника, инцидент произошел 30 августа в 10 утра во время орошения полей. Известно, что на борту рухнувшего воздушного судна находился один человек. В результате ЧП он погиб.

Отмечается, что на месте происшествия в настоящий момент работают спасатели и следователи.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что россиянин выжил при падении самолета в Таиланде.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
