В России на 15,5% выросли продажи слабоалкогольных напитков
Продажи слабоалкогольных напитков в России в январе-феврале выросли на 15,5% по сравнению с первыми месяцами прошлого года, до 2,22 млн декалитров (дал). Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Росалкогольрегулирования.
Отмечается, что среди вин больше всего — почти вчетверо — увеличились продажи ликерных вин, объем продаж составил 163,3 тыс. дал. Россияне также купили на 2,5% больше тихих вин (8,13 млн дал) и на 13% меньше плодовых вин (1,4 млн дал).
Кроме того, в стране выросли продажи спиртного крепостью более 9%. Объем торговли в этой категории увеличился на 3,1% (18,2 млн дал). При этом продажи ликеро-водочных изделий крепостью выше 25% выросли на 31,2%, до 2,1 млн дал, а продажи ликеро-водочной продукции с крепостью до 25% упали на 86,1% и составили 64,4 тысячи дал. Кроме того, россияне купили 1,9 млн дал других алкогольных напитков крепостью более 9%, что на 0,7% выше предыдущих показателей.
По данным Росалкогольрегулирования, в январе-феврале в стране было продано на 2% больше водки (11,97 млн дал), на 9,1% — коньяка(2,16 млн дал), на 6,9% — шампанского (3,1 млн дал).
Всего по итогам первых двух месяцев года января-февраля зарегистрировали продажу 34,87 млн дал алкогольной продукции, объем увеличился на 3,3% в годовом выражении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru