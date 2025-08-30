Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР

Российские средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили над регионами страны 86 дронов ВСУ Путин: РФ и КНР решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны Международный фестиваль «Ночь света» проходит в эти дни в Ленинградской области В Москве Музей Победы в эти выходные проведет праздничную программу ко Дню знаний