Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Камышеваха в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ атаковали промпредприятия в ряде регионов РФ

В ведомстве уточнили, что в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».

Кроме того, в МО объявили, что минувшей ночью 30 августа ВС РФ поразили высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками предприятия ракетной и авиационной промышленности, а также военные аэродромы Украины.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ ударили по военным объектам Украины «Искандерами».

ФОТО: РИА Новости
