Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Камышеваха в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».
Кроме того, в МО объявили, что минувшей ночью 30 августа ВС РФ поразили высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками предприятия ракетной и авиационной промышленности, а также военные аэродромы Украины.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС РФ ударили по военным объектам Украины «Искандерами».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Тамбовской области при крушении легкомоторного самолета погиб человек
- Осужденный экс-губернатор Сахалина попросил отправить его на СВО
- Актриса Александра Бортич попала в базу «Миротворца»
- Кремль опубликовал интервью Путина китайскому агентству «Xinhua»
- СМИ: Состояние Евгения Петросяна ухудшилось из-за проблем с сердцем
- Оперштаб: На Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар
- В Волгограде загорелся вещевой рынок
- СМИ: ВС РФ ночью ударили по военным объектам Украины
- Володин перечислил вступающие в силу в сентябре законы РФ
- В России изменили правила призыва на срочную службу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru