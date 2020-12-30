Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить детское шампанское.



Он заявил, что это формирует у детей привычку к более тяжелым алкогольным напиткам и создает устойчивую ассоциацию праздника с алкоголем.

Он высказал надежду в эфире «Радио1», что сможет добиться этого запрета уже 2021 году.

