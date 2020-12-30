Милонов призвал запретить детское шампанское
30 декабря 202018:37
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить детское шампанское.
Он заявил, что это формирует у детей привычку к более тяжелым алкогольным напиткам и создает устойчивую ассоциацию праздника с алкоголем.
Он высказал надежду в эфире «Радио1», что сможет добиться этого запрета уже 2021 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru