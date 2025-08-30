Сотрудники МЧС спасли шесть человек при ликвидации крупного пожара в Волгограде
30 августа 202513:41
При ликвидации крупного пожара на рынке в Волгограде сотрудники МЧС России спасли шестерых человек, сообщили в ведомстве.
Так уточнили, что с территории рынка эвакуировали 600 человек. Пожар локализован на 3200 «квадратах». Тушение продолжается.
В тушении пожара задействованы более 100 специалистов и 41 единица техники.
Ранее на Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар, возникший в результате ночной атаки ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
