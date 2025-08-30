Минтранс: С 1 сентября в РФ опоздавшим на самолет не нужно покупать новый обратный билет
С 1 сентября 2025 года в России пассажиры, прибывшие в аэропорт, но опоздавшие на самолет, смогут воспользоваться обратными билетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.
Согласно вступившему в силу документу, теперь пассажиры должны оплачивать только фактически понесенные расходы авиаперевозчика. Это затронет и те случаи, когда изменились условия поездки или клиент вовсе отказался от перелета.
До этого действовало правило, согласно которому, если пассажир приобрел билет «туда-обратно» и опоздал на рейс, то авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. При этом теперь все перевозчики обязаны привести внутренние документы по ценообразованию в соответствие с приказом Минтранса.
Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в интервью НСН рассказал, что ежегодно российскому рынку необходимо минимум 75-80 новых самолетов, а также в два раза больше двигателей, но пока до этого уровня еще не дошли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтранс: С 1 сентября в РФ опоздавшим на самолет не нужно покупать новый обратный билет
- РАН: Область Солнца 4197 развернулась к Земле и представляет опасность для планеты
- Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР
- СМИ: В Тамбовской области при крушении легкомоторного самолета погиб человек
- Осужденный экс-губернатор Сахалина попросил отправить его на СВО
- Актриса Александра Бортич попала в базу «Миротворца»
- Кремль опубликовал интервью Путина китайскому агентству «Xinhua»
- СМИ: Состояние Евгения Петросяна ухудшилось из-за проблем с сердцем
- Оперштаб: На Краснодарском НПЗ ликвидировали пожар
- В Волгограде загорелся вещевой рынок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru