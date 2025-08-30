Минтранс: С 1 сентября в РФ опоздавшим на самолет не нужно покупать новый обратный билет

С 1 сентября 2025 года в России пассажиры, прибывшие в аэропорт, но опоздавшие на самолет, смогут воспользоваться обратными билетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

Согласно вступившему в силу документу, теперь пассажиры должны оплачивать только фактически понесенные расходы авиаперевозчика. Это затронет и те случаи, когда изменились условия поездки или клиент вовсе отказался от перелета.

В отрасли допустили запрет на авиаперевозки пауэрбанков в России

До этого действовало правило, согласно которому, если пассажир приобрел билет «туда-обратно» и опоздал на рейс, то авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. При этом теперь все перевозчики обязаны привести внутренние документы по ценообразованию в соответствие с приказом Минтранса.

Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в интервью НСН рассказал, что ежегодно российскому рынку необходимо минимум 75-80 новых самолетов, а также в два раза больше двигателей, но пока до этого уровня еще не дошли.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
