Байден оспорил слова Зеленского об упавших в Польше ракетах

Как ранее заявил Зеленский, он не сомневается, что Украина не имеет отношения к инциденту в Польше. Глава государства призвал допустить представителей Киева к расследованию на месте ЧП, напоминает «Свободная пресса».

«Это не доказательство», — отреагировал Байден на утверждение украинского коллеги.

Во вторник две ракеты упали на территории Польши, в результате погибли два человека. Минобороны РФ отвергло свою причастность к инциденту, назвав провокацией заявления о том, что снаряды якобы были российскими. Позже в Варшаве заявили, что ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины. Госдепартамент США согласился с предварительными выводами польских властей, пишет Ura.ru.

