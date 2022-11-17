Байден оспорил слова Зеленского об упавших в Польше ракетах

Президент США Джо Байден не стал доверять заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши. Об этом сообщили в Белом доме.

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Как ранее заявил Зеленский, он не сомневается, что Украина не имеет отношения к инциденту в Польше. Глава государства призвал допустить представителей Киева к расследованию на месте ЧП, напоминает «Свободная пресса».

«Это не доказательство», — отреагировал Байден на утверждение украинского коллеги.

Во вторник две ракеты упали на территории Польши, в результате погибли два человека. Минобороны РФ отвергло свою причастность к инциденту, назвав провокацией заявления о том, что снаряды якобы были российскими. Позже в Варшаве заявили, что ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины. Госдепартамент США согласился с предварительными выводами польских властей, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыПольшаВладимир ЗеленскийДжо Байден
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