Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге не дал показания

Мужчина, задержанный по подозрению в похищении девятилетнего мальчика, пропавшего 30 января в Красносельском районе Санкт-Петербурга, отказался давать показания на допросе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, задержанный воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции России, и не стал свидетельствовать против себя.

Задержан подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге

Источник также отметил, что поиски пропавшего ребенка продолжаются в круглосуточном режиме.

Правоохранительные органы проверяют все возможные версии произошедшего и задействуют необходимые силы и средства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПохищениеАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры