Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге не дал показания
Мужчина, задержанный по подозрению в похищении девятилетнего мальчика, пропавшего 30 января в Красносельском районе Санкт-Петербурга, отказался давать показания на допросе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.
По словам собеседника агентства, задержанный воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции России, и не стал свидетельствовать против себя.
Источник также отметил, что поиски пропавшего ребенка продолжаются в круглосуточном режиме.
Правоохранительные органы проверяют все возможные версии произошедшего и задействуют необходимые силы и средства, передает «Радиоточка НСН».
