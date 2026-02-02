Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге не дал показания

Мужчина, задержанный по подозрению в похищении девятилетнего мальчика, пропавшего 30 января в Красносельском районе Санкт-Петербурга, отказался давать показания на допросе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, задержанный воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции России, и не стал свидетельствовать против себя.