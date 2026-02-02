Задержан подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге

Отмечается, что информации о том, где в настоящее время находится мальчик, нет.

«Следователями, сотрудниками полиции и волонтёрами проводятся необходимые мероприятия по установлению местонахождения ребёнка», - говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что мальчик ушёл из дома на Красносельском шоссе 30 января около 14:00 и не вернулся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

