Задержан подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который подозревается в похищении 9-летнего Павла Тифитулина. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает RT.
Отмечается, что информации о том, где в настоящее время находится мальчик, нет.
«Следователями, сотрудниками полиции и волонтёрами проводятся необходимые мероприятия по установлению местонахождения ребёнка», - говорится в сообщении.
Ранее в Следственном комитете рассказали, что мальчик ушёл из дома на Красносельском шоссе 30 января около 14:00 и не вернулся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
