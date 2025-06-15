МИД Ирана: Страна готова заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у нее ЯО
Власти Ирана согласны на заключение соглашения, которое гарантирует отсутствие у республики ядерного оружия. Об этом объявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с послами, трансляцию которой вело иранское телевидение.
«Мы готовы, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», - заявил глава МИД.
При этом он подчеркнул, что если целью документа станет лишение Ирана его ядерных прав, то Тегеран откажется от сделки.
13 июня вновь обострился конфликт между Иерусалимом и Тегераном, когда Израиль начал операцию против Ирана под названием «Восходящий лев». В ответ на это 14 июня Тегеран осуществил операцию «Истинное обещание».
Среди мирного населения в обеих странах уже сотни пострадавших и десятки погибших. Есть разрушения инфраструктуры. Также Израиль ликвидировал нескольких иранских высокопоставленных военных и физиков-ядерщиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АТОР: 2 тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ударов Израиля по Ирану
- Аскольд Запашный рассказал о желании его жены покинуть Израиль
- Йеменские хуситы ударили по Израилю гиперзвуковыми ракетами
- Пентагон заявил, что перебросил средства ПВО с Украины на Ближний Восток
- Иран: Для новой волны атак на Израиль применялись управляемые ракеты «Хадж Касем»
- Пентагон поздравил американцев с Днем флага картинкой с цветами российского триколора
- Иранские военные заявили, что сбили 10 израильских самолетов за час
- На Украине пожаловались на Сердючку за песни на русском языке
- Минобрнауки РФ: Россия перейдет на новую модель высшего образования
- Ирак предупредил о риске роста цен на нефть до $300
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru