МИД Ирана: Страна готова заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у нее ЯО

Власти Ирана согласны на заключение соглашения, которое гарантирует отсутствие у республики ядерного оружия. Об этом объявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с послами, трансляцию которой вело иранское телевидение.

«Мы готовы, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», - заявил глава МИД.

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При этом он подчеркнул, что если целью документа станет лишение Ирана его ядерных прав, то Тегеран откажется от сделки.

13 июня вновь обострился конфликт между Иерусалимом и Тегераном, когда Израиль начал операцию против Ирана под названием «Восходящий лев». В ответ на это 14 июня Тегеран осуществил операцию «Истинное обещание».

Среди мирного населения в обеих странах уже сотни пострадавших и десятки погибших. Есть разрушения инфраструктуры. Также Израиль ликвидировал нескольких иранских высокопоставленных военных и физиков-ядерщиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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