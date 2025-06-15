МИД Ирана: Страна готова заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у нее ЯО

При этом он подчеркнул, что если целью документа станет лишение Ирана его ядерных прав, то Тегеран откажется от сделки.

13 июня вновь обострился конфликт между Иерусалимом и Тегераном, когда Израиль начал операцию против Ирана под названием «Восходящий лев». В ответ на это 14 июня Тегеран осуществил операцию «Истинное обещание».

Среди мирного населения в обеих странах уже сотни пострадавших и десятки погибших. Есть разрушения инфраструктуры. Также Израиль ликвидировал нескольких иранских высокопоставленных военных и физиков-ядерщиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».