СМИ: Операторы связи попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах
Операторы связи МТС, «МегаФон», Билайн и Tele2 попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Об этом со ссылкой на источник в правительстве РФ пишет Forbes.
Также об этом в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила Ксения Собчак, собеседник которой отметил, что благодаря блокировке станет возможным возврат трафика в обычные голосовые вызовы.
Компании указали, что им нужны дополнительные доходы, так как рост мобильного трафика и подорожание базовых станций могут стать причиной снижения скорости доступа в интернет, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против повышения тарифов для абонентов.
Кроме того, операторы считают, что блокирование звонков положительно скажется на борьбе с мошенниками, которые часто звонят жертвам в иностранных мессенджерах, и позволит поможет предотвратить полную блокировку платформ.
Мессенджер Max получил одобрение ФСБ для интеграции с «Госуслугами»
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что национальный мессенджер Max завершил согласование всех требований по безопасности для подключения к инфраструктуре портала «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
