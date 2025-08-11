СМИ: Операторы связи попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах

Также об этом в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила Ксения Собчак, собеседник которой отметил, что благодаря блокировке станет возможным возврат трафика в обычные голосовые вызовы.

Компании указали, что им нужны дополнительные доходы, так как рост мобильного трафика и подорожание базовых станций могут стать причиной снижения скорости доступа в интернет, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против повышения тарифов для абонентов.

Кроме того, операторы считают, что блокирование звонков положительно скажется на борьбе с мошенниками, которые часто звонят жертвам в иностранных мессенджерах, и позволит поможет предотвратить полную блокировку платформ.

Мессенджер Max получил одобрение ФСБ для интеграции с «Госуслугами»

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что национальный мессенджер Max завершил согласование всех требований по безопасности для подключения к инфраструктуре портала «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

