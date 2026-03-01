Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля

В своём обращении аятолла Ширази подчеркнул, что народ Ирана и весь исламский мир жаждет мести за кровь невинно убиенного лидера исламской революции.

Фетва была обнародована на фоне продолжающегося 40-дневного национального траура в Иране по аятолле Хаменеи, погибшему 28 февраля в результате совместных ракетных ударов США и Израиля по Тегерану.

Аятолла Макарем Ширази, родившийся в 1927 году в Ширазе, считается одним из наиболее влиятельных марджа ат-таклид (источников подражания) в шиизме. В последние годы он проживал в Куме, где возглавлял одну из крупнейших шиитских семинарий.

Ранее президент, главный судья и член ССК ИРИ примут обязанности Хаменеи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».