Компания Nike объявила об окончательном уходе из России

Производитель спортивной одежды и обуви Nike объявил о полном прекращении работы на территории России.

«Сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше теперь не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — сообщает сайт производителя спортивной одежды из США.

Как отмечается, американский производитель уже отказался от продления договора с Inventive Retail Group, которая занималась распространением товаров под брендом Nike в РФ.