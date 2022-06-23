Компания Nike объявила об окончательном уходе из России

Производитель спортивной одежды и обуви Nike объявил о полном прекращении работы на территории России.

«Сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше теперь не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — сообщает сайт производителя спортивной одежды из США.

Как отмечается, американский производитель уже отказался от продления договора с Inventive Retail Group, которая занималась распространением товаров под брендом Nike в РФ.

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Также у Nike в России 116 монобрендовых магазинов.

Ранее стало известно, что Adidas не планирует возвращаться в Россию.

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ФОТО: РИА Новости
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