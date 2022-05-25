Компания Marks & Spencer покинет российский рынок

Как отметили в Marks & Spencer, в течение года ретейлер столкнулся с последствиями пограничных проблем с Евросоюзом и прекращением поставок продукции партнеру в России на фоне ситуации на Украине.

«Впоследствии мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 млн фунтов стерлингов в качестве наших полных расходов на выход из России и прекращение бизнеса на Украине», — подчеркнули в компании.

Ранее стало известно, что с российского рынка уйдет сеть Levi Strauss & Co (Levi's). Компания остановила поставки продукции и ищет покупателей бизнеса в РФ, пишет RT.

