Компания Marks & Spencer покинет российский рынок

Производитель одежды Marks & Spencer принял решение уйти с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба британской компании.

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Как отметили в Marks & Spencer, в течение года ретейлер столкнулся с последствиями пограничных проблем с Евросоюзом и прекращением поставок продукции партнеру в России на фоне ситуации на Украине.

«Впоследствии мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 млн фунтов стерлингов в качестве наших полных расходов на выход из России и прекращение бизнеса на Украине», — подчеркнули в компании.

Ранее стало известно, что с российского рынка уйдет сеть Levi Strauss & Co (Levi's). Компания остановила поставки продукции и ищет покупателей бизнеса в РФ, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОдеждакомпанияТорговля
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