Adidas не планирует возвращаться в Россию
9 июня 202222:15
Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды и обуви Adidas не планирует возобновлять деятельность на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
Сообщается, что магазины Adidas закрыты до дальнейшего распоряжения, также приостановлена работа онлайн-магазина.
Ранее, 8 марта, германский концерн заявил о приостановке деятельности в РФ в связи с началом специальной военной операции на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru