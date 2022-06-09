Adidas не планирует возвращаться в Россию

Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды и обуви Adidas не планирует возобновлять деятельность на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

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Сообщается, что магазины Adidas закрыты до дальнейшего распоряжения, также приостановлена работа онлайн-магазина.

Ранее, 8 марта, германский концерн заявил о приостановке деятельности в РФ в связи с началом специальной военной операции на Украине.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Одежда
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