СМИ: Нерабочая неделя в России будет продлена

Как надолго будут продлены такие меры, журналист не сообщил, передает Ura.ru.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости продлить выходную неделю в стране.

По последней информации, в России выявленных случаев заражения коронавирусом приближается к 3-м тысячам. Жертвами инфекции стали 27 человек. Выздоровели 190. Во мире число зараженных сейчас больше 900 тысяч.

Депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции. Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН возмутился этой инициативой.

«Есть огромное количество ситуаций, когда машина нужна. Вот у меня, к примеру, в ближайших магазинах довольно много товаров просто нет», - сказал он.



