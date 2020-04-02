СМИ: Нерабочая неделя в России будет продлена
Нерабочую неделю в России в связи с ситуацией по коронавирусу продлять и на следующую неделю. Об этом говорится в материале корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесников по итогам встречи президента России Владимира Путина с членами правительства. Она прошла в среду в режиме онлайн.
Как надолго будут продлены такие меры, журналист не сообщил, передает Ura.ru.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости продлить выходную неделю в стране.
По последней информации, в России выявленных случаев заражения коронавирусом приближается к 3-м тысячам. Жертвами инфекции стали 27 человек. Выздоровели 190. Во мире число зараженных сейчас больше 900 тысяч.
Депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции. Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН возмутился этой инициативой.
«Есть огромное количество ситуаций, когда машина нужна. Вот у меня, к примеру, в ближайших магазинах довольно много товаров просто нет», - сказал он.
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