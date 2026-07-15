Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены на Кубани
На побережье Азовского моря в Приморско-Ахтарском округе во время мониторинга прибрежной полосы обнаружили выбросы нефтепродуктов, сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.
Загрязнение зафиксировано на расстоянии около 1 км. В настоящее время идет уборка нефтепродуктов. В ликвидации задействованы 20 единиц техники и 125 человек, в том числе спасатели и чиновники. Волонтеров к работам не привлекают.
Также выбросы выявили в Темрюкском районе Краснодарского края. В работах по очистке участвуют 69 человек, задействовано девять единиц техники.
Ранее стало известно, что в Анапе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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