Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены на Кубани

Загрязнение зафиксировано на расстоянии около 1 км. В настоящее время идет уборка нефтепродуктов. В ликвидации задействованы 20 единиц техники и 125 человек, в том числе спасатели и чиновники. Волонтеров к работам не привлекают.

Также выбросы выявили в Темрюкском районе Краснодарского края. В работах по очистке участвуют 69 человек, задействовано девять единиц техники.

Ранее стало известно, что в Анапе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

