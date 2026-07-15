МОК вернул на сайт страницу Олимпийского комитета России

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7 июля комитет рекомендовал международным спортивным федерациям снять санкции в отношении российских атлетов и временно восстановил в своем составе Олимпийский комитет России.

Ранее в Евросоюзе призвали остановить финансирование МОК за допуск спортсменов из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

