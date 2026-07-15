МОК вернул на сайт страницу Олимпийского комитета России
15 июля 202605:02
Денис Постольский
Международный олимпийский комитет вернул на свой сайт страницу Олимпийского комитета России.
Данная страница доступна впервые с 2023 года, когда членство РФ в МОК было приостановлено.
7 июля комитет рекомендовал международным спортивным федерациям снять санкции в отношении российских атлетов и временно восстановил в своем составе Олимпийский комитет России.
Ранее в Евросоюзе призвали остановить финансирование МОК за допуск спортсменов из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Макрон выступил против завершения конфликта капитуляцией Киева
- МОК вернул на сайт страницу Олимпийского комитета России
- ФАС попросила торговые сети ограничить цены на школьные товары
- СМИ: Россия рассматривала жену Асада как лидера Сирии
- Законопроект США предусматривает меры против пяти крупнейших покупателей нефти и газа РФ
- СМИ: Мощные взрывы гремят в Одессе и области
- СМИ: Москвичи массово жалуются на невозможность получить загранпаспорт
- Глава Госдепа пообещал демонтировать МУС
- В Ставрополье из-за бензинового кризиса предложили ездить на велосипеде
- СМИ: Командный пункт для высшего руководства России перелетел из Москвы в Тегеран