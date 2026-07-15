ФАС попросила торговые сети ограничить цены на школьные товары

Представителям торговли напомнили о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса на товары школьного ассортимента. Среди получателей писем - «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «М-Видео», «ДНС», X5 и другие.

В ФАС напомнили, что с 2023 года «Детский мир», «Комус», «М-Видео», «Ситилинк» и «ДНС» принимали на себя соответствующие добровольные обязательства по ценам на школьные товары, что позволило сделать более доступными школьные товары.

Ранее стало известно, что Минпросвещения не планирует вводить в РФ единую школьную форму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

