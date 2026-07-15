ФАС попросила торговые сети ограничить цены на школьные товары
Федеральная антимонопольная служба России направила в 18 торговых организаций письма, в которых предложено ограничить цены и наценки на наиболее востребованные школьные товары в период подготовки к учебному году, сообщила служба.
Представителям торговли напомнили о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса на товары школьного ассортимента. Среди получателей писем - «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «М-Видео», «ДНС», X5 и другие.
В ФАС напомнили, что с 2023 года «Детский мир», «Комус», «М-Видео», «Ситилинк» и «ДНС» принимали на себя соответствующие добровольные обязательства по ценам на школьные товары, что позволило сделать более доступными школьные товары.
Ранее стало известно, что Минпросвещения не планирует вводить в РФ единую школьную форму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Макрон выступил против завершения конфликта капитуляцией Киева
- МОК вернул на сайт страницу Олимпийского комитета России
- ФАС попросила торговые сети ограничить цены на школьные товары
- СМИ: Россия рассматривала жену Асада как лидера Сирии
- Законопроект США предусматривает меры против пяти крупнейших покупателей нефти и газа РФ
- СМИ: Мощные взрывы гремят в Одессе и области
- СМИ: Москвичи массово жалуются на невозможность получить загранпаспорт
- Глава Госдепа пообещал демонтировать МУС
- В Ставрополье из-за бензинового кризиса предложили ездить на велосипеде
- СМИ: Командный пункт для высшего руководства России перелетел из Москвы в Тегеран