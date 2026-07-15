СМИ: Мощные взрывы гремят в Одессе и области
В Одессе и области гремят мощные взрывы, сообщает Telegra-канал Shot.
Момент одного из прилётов попал на видео. ВС РФ продолжают наносить ракетные удары по военным и инфраструктурным объектам Украины, в том числе по портам. Взрывы вновь начали раздаваться вечером 14 июля, после этого в одном из районов начался пожар и появился столб густого дыма.
По предварительным данным, удары наносятся по пусковым установкам ракет «Нептун» и «Фламинго». Также сообщается о взрывах в районе аэродрома «Школьный», с которого Вооруженные силы Украины запускают беспилотники по Крыму. Также местные власти заявляют о повреждениях на территории одного из предприятий.
Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении трех сухогрузов в порту Одессы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Законопроект США предусматривает меры против пяти крупнейших покупателей нефти и газа РФ
- СМИ: Мощные взрывы гремят в Одессе и области
- СМИ: Москвичи массово жалуются на невозможность получить загранпаспорт
- Глава Госдепа пообещал демонтировать МУС
- В Ставрополье из-за бензинового кризиса предложили ездить на велосипеде
- СМИ: Командный пункт для высшего руководства России перелетел из Москвы в Тегеран
- Центр исследований социальной экономики: Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас
- Россиянам нужно 393 тысяч рублей, чтобы считаться богатым
- Сборная Испании одержала победу над Францией на ЧМ-2026
- СМИ: Законопроект США вводит санкции для ЦБ, Сбербанка и ВТБ