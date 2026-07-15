СМИ: Мощные взрывы гремят в Одессе и области

Момент одного из прилётов попал на видео. ВС РФ продолжают наносить ракетные удары по военным и инфраструктурным объектам Украины, в том числе по портам. Взрывы вновь начали раздаваться вечером 14 июля, после этого в одном из районов начался пожар и появился столб густого дыма.

По предварительным данным, удары наносятся по пусковым установкам ракет «Нептун» и «Фламинго». Также сообщается о взрывах в районе аэродрома «Школьный», с которого Вооруженные силы Украины запускают беспилотники по Крыму. Также местные власти заявляют о повреждениях на территории одного из предприятий.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении трех сухогрузов в порту Одессы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

