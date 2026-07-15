Иран: Меморандума о взаимопонимании с США больше не существует
Американский власти нарушили все свои обязательства, возобновив морскую блокаду Ирана, сообщает Tasnim со ссылкой на заместителя главы МИД Ирана Казема Гарибабади.
По его словам, документ о взаимопонимании между странами «больше не существует», и Тегеран больше не связан какими-либо договоренностями. «И ни одна страна не должна ожидать от Исламской Республики Иран разговоров о выполнении или соблюдении обязательств Ирана в рамках данного меморандума»,— указал дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил использование военной силы против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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