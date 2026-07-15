В России продолжает дорожать домашний интернет
В России ускорились темпы роста тарифов на домашний интернет, сообщают «Известия».
Провайдеры заявили, что в первой половине года они уже увеличились на 10–20% в зависимости от региона. Для сравнения: за весь 2025-й они выросли только на 5–7%. По словам экспертов, это связано с увеличением нагрузки на фиксированные сети из-за ограничений мобильного интернета, а также с ростом операционных расходов.
Кроме увеличения абонентской платы, некоторые провайдеры начали вводить оплату за подключение, которое ранее предоставлялось бесплатно. Во втором полугодии ожидается дополнительный рост еще на 12–15% из-за действий владельцев инфраструктуры.
В Минцифры заявили, что совместно с ФАС контролируют стоимость телеком-услуг и при выявлении признаков нарушений в формировании тарифов оперативно проводят проверки.
Ранее россиянам рассказали, как снизить стоимость домашнего интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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