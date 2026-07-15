СМИ: Россия рассматривала жену Асада как лидера Сирии

По данным источников издания прежде близких к правящей семье арабской республики, Москва была недовольна нежеланием Асада договориться с вооруженной оппозицией, курдами и Турцией. На этом фоне российские власти начали составлять список потенциальных преемников, в котором Асма Асад была в списке главных кандидатов. Сам Асад знал об этом, но обеспокоен не был.

Асма Асад, родившаяся и выросшая в Лондоне, за годы войны в Сирии сосредоточила в своих руках значительную власть, превратившись в главную фигуру в управлении экономикой и принятии решений. Она возглавляла неформальный «экономический совет», который оказывал давление, преследовал и использовал угрозы ареста для влияния на сирийский бизнес.

Из-за своей влиятельности Асма стала объектом ненависти многих высокопоставленных чиновников. Сотрудники служб безопасности и разведки, а также бизнесмены видели, как она влияет на лидера страны.

Ранее стало известно, что в Сирии были найдены остатки тайной программы химоружия Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

