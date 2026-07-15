Доставка грузов подорожала на 15–25% из-за проблем с топливом

По данным издания, основной причиной стал не столько рост цен на дизельное топливо, сколько системные логистические сбои: очереди на АЗС, заторы на пограничных переходах и резкое падение оборачиваемости машин. Например, ставка на маршруте Шанхай—Москва выросла с 730–750 тысяч рублей за фуру до 1,05–1,1 миллиона, а на направлении Маньчжурия—Новолипецк за два дня цена подскочила с 900 тысяч до 1,15 миллиона рублей.

Транзит через Забайкальск до Москвы увеличился на 23%, достигнув 10–12 суток, при этом суточный пробег упал с 600–700 до 500 километров, а каждый день простоя обходится перевозчику в 13–15 тысяч рублей. Ситуацию усугубляет введение на границе «зеленого коридора» для топливных фур, которые пропускают вне очереди, из-за чего основной грузовой поток движется еще медленнее. В ответ на эти проблемы часть клиентов начала переключаться на железнодорожные и морские перевозки, что спровоцировало рост ставок и там: контейнеры через Новороссийск прибавили 100–200 долларов, через Владивосток — 200–400 долларов, сроки доставки выросли до 40–60 суток, а места на август уже практически разобраны.

Участники рынка подчеркивают, что топливо стало лишь спусковым крючком, тогда как реальные причины глубже: отток китайских транспортных компаний из-за санкционных рисков, усиление таможенного контроля, сокращение плановых отправок поездов из КНР и дефицит контейнерного оборудования.

В Минтрансе считают, что серьезных проблем с доставкой импорта из Китая нет: инфраструктура Дальнего Востока загружена только на две трети, а объемы контейнерных перевозок с марта ежемесячно превышают прошлогодние показатели более чем на 35%.

Ранее ремонт дорог оказался под угрозой срыва из-за ситуации с топливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

