Макрон выступил против завершения конфликта капитуляцией Киева
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил Clash Report, что конфликт вокруг Украины не должен завершиться капитуляцией Киева перед Россией.
Глава государства обратился к истории Европы. По его словам, прежние уступки уже приводили континент к тяжёлым последствиям. «Мы не совершим эту ошибку снова», — заявил французский лидер.
Он считает неприемлемыми договорённости с Москвой, достигнутые за счёт интересов Украины. Макрон выступил за дальнейшую поддержку Киева.
Ранее президент Франции анонсировал учения миротворческих сил для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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