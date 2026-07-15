Макрон выступил против завершения конфликта капитуляцией Киева

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил Clash Report, что конфликт вокруг Украины не должен завершиться капитуляцией Киева перед Россией.

Макрон заявил, что ЕС не может быть посредником между РФ и Украиной

Глава государства обратился к истории Европы. По его словам, прежние уступки уже приводили континент к тяжёлым последствиям. «Мы не совершим эту ошибку снова», — заявил французский лидер.

Он считает неприемлемыми договорённости с Москвой, достигнутые за счёт интересов Украины. Макрон выступил за дальнейшую поддержку Киева.

Ранее президент Франции анонсировал учения миротворческих сил для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаФранцияЭммануэль Макрон

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