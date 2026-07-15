Макрон выступил против завершения конфликта капитуляцией Киева

Глава государства обратился к истории Европы. По его словам, прежние уступки уже приводили континент к тяжёлым последствиям. «Мы не совершим эту ошибку снова», — заявил французский лидер.

Он считает неприемлемыми договорённости с Москвой, достигнутые за счёт интересов Украины. Макрон выступил за дальнейшую поддержку Киева.

Ранее президент Франции анонсировал учения миротворческих сил для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

