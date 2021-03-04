В РФПИ спрогнозировали вакцинацию 40 млн россиян к июню
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в организации рассчитывают на вакцинацию препаратом «Спутник V» около 40 млн россиян к июню. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
Дмитриев отметил, что вакцинация будет проведена для всех желающих. Глава РФПИ также подчеркнул рост доверия к российской вакцине, в частности, потому что после прививок не наблюдаются побочные реакции.
Ранее молекулярный биолог Сергей Нетесов в эфире НСН рассказал, как можно повысить темпы вакцинации в России с учетом текущих масштабов производства "Спутник V".
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