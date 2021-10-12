СМИ назвали сроки начала вакцинации детей от COVID-19 в России

Вакцинация детей и подростков от коронавируса начнется в России через две недели. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Стали известны подробности предстоящей вакцинации подростков в России

По словам собеседника агентства, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже принял соответствующее решение.

«Мурашко заявил, что через две недели по всей России начнется вакцинация детей. Коснется подростков в возрасте от 12 до 17 лет», — сообщил инсайдер.

Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что специалисты центра имени Гамалеи проводят клинические испытания вакцины для подростков. По словам медика, детский препарат может быть представлен в декабре-январе, и в 2022 году начнется вакцинация детей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ДетиВакцинацияКоронавирусРоссияМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры