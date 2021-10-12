СМИ назвали сроки начала вакцинации детей от COVID-19 в России
Вакцинация детей и подростков от коронавируса начнется в России через две недели. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже принял соответствующее решение.
«Мурашко заявил, что через две недели по всей России начнется вакцинация детей. Коснется подростков в возрасте от 12 до 17 лет», — сообщил инсайдер.
Ранее главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что специалисты центра имени Гамалеи проводят клинические испытания вакцины для подростков. По словам медика, детский препарат может быть представлен в декабре-январе, и в 2022 году начнется вакцинация детей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- СМИ назвали сроки начала вакцинации детей от COVID-19 в России
- Компанию Mail.ru Group переименуют в VK
- Новый максимум: в России зарегистрировали 973 смерти от коронавируса за сутки
- СМИ сообщили о следственных действиях с ректором «Шанинки» по делу экс-замминистра Раковой
- В новую Госдуму прошли 20 «молчаливых» депутатов прошлого созыва
- Производители предупредили о повышении цен на подсолнечное масло
- ВОЗ заявила о возможности одобрить «Спутник V» до конца года
- Украинские СМИ заявили о начале газового кризиса в стране
- Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции с 5,8% до 7,4% на конец года
- Валентина Терешкова открыла первое заседание Госдумы нового созыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru